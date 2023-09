L'inizio nell'Inter, l'esplosione a Bari e la firma con la Juve, dove per anni alza un muro insieme a Buffon, Barzagli e Chiellini chiamato BBBC. Gli scudetti, "sciacquatevi la bocca", lo sgabello di Oporto, il Milan e la Nazionale. Tornerà bianconero. Fino allo sfogo post addio: "Due volte via dalla Juventus per colpa di Allegri, mi sono sentito umiliato". Tutta la sua storia

LO SFOGO DI BONUCCI CONTRO LA JUVE