Nel video l'errore decisivo del difensore italiano, che ha condannato il Fenerbahce all'eliminazione contro l'Olympiacos nei quarti di Conference League. Bonucci - nella sfida di ritorno ad Atene - è entrato in campo nell'ultimo minuto dei tempi supplementari proprio per tirare l'ultimo rigore della serie. Ma il portiere greco Tzolakis, che in precedenza ne aveva già parati due, neutralizza il suo tentativo dal dischetto

