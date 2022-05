1/14

SAMPDORIA-MILAN (1^ giornata), IL RIFLESSO SU GABBIADINI - Pronti e via, subito titolare. Ovviamente. Perché il Milan lo ha comprato per questo. Arriva in rossonero dal Lille e con un soprannome: Magic, per la precisione Magic Eagle, Aquila magica: "Me l'hanno dato i miei compagni (ex, ndr) perché dicono che sono come il re dei volatili". E vola subito alla prima, su destro incrociato di Gabbiadini in area. Veloce e basso. Lui è rapidissimo.