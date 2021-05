40/40 ©LaPresse

VALENTINO LAZARO (2019/20): 11 presenze

In ordine di tempo arriviamo dunque all’ultimo flop sul mercato, esterno a tutto campo che non fa breccia nel cuore di Antonio Conte. L’Inter investe 22 milioni di euro per strapparlo all'Hertha Berlino e lo consegna al nuovo allenatore, ma riceverà solo briciole. A gennaio si sposta in prestito al Newcastle, in estate la storia si ripete col ritorno in Germania al 'Gladbach. Proprio con i tedeschi ha affrontato l’Inter in Champions servendo anche un assist, piccola vendetta per il 25enne austriaco bocciato in nerazzurro