Dopo l'esonero di Blessin, la panchina del Genoa è stata affidata ad Alberto Gilardino. Un altro ex milanista ed ex calciatore allenato da Ancelotti. Dalla rosa di quel Milan di "Carletto" capace di vincere l'ultima Champions nel 2007 sono usciti tanti allenatori, a tal punto che si potrebbe tirar fuori un undici niente male. Gli unici due non presenti in quella squadra che sconfisse il Liverpool nella finale di Atene sono Stam e Shevchenko: l'ucraino un anno fa arrivava proprio sulla panchina ora occupata da Gila