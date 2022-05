3/17 ©LaPresse

KALULU LA SORPRESA - Molto più segnata dal destino è invece la parabola di Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa, per tutti Pierre Kalulu. Perché il battito d'ali di una farfalla in Cina può provocare un uragano dall'altra parte del mondo. E allora accade che Kalulu, nel Milan 2021-22, parta nascosto. Come in questa foto. Da terzino di riserva per poi diventare il difensore centrale titolare. Gioca dal 1' cinque match di fila di inizio girone di ritorno (derby compreso) in coppia con Gabbia o con Romagnoli, sostituendo proprio Tomori.