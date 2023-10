Anche nella seconda parte dell’intervista ospite di “Federico Buffa Talks”, Mourinho regala aneddoti curiosi e spunti di riflessione, ma anche sorprese. "Non ho mai detto di essere 'lo' Special One. Due specialissimi italiani sono Ancelotti e Allegri. Io grande comunicatore? Con la comunicazione non vinci 26 titoli e mezzo. Difensivista? Nell’Inter del Triplete giocavo con 4 attaccanti”. Sul presente: “Mi sono appassionato al romanismo. E quella Vespa…”

Ci eravamo lasciati fuori dal Bernabeu, con Materazzi in lacrime per l’addio di Mou dopo il Triplete con l’Inter e il sospetto che quella squadra avrebbe potuto vincere ancora molto. L’ altruismo di Milito (“Ci sono degli attaccanti che se la squadra vince e loro non segnano sono gli uomini più felici del mondo: questo era Diego”), l’intesa e la disponibilità dei 4 attaccanti in campo (“La gente qualche volta dimentica che giocavano insieme Sneijder, Eto'o, Pandev e Milito : e se questi quattro non difendono, altro che Triplete, non vinci neanche una partita”), un senso del gruppo unico (“Mai vista una panchina così dal punto di vista umano . Un gigante, nel senso della sua carriera, come Toldo, stava in panchina. Ivan Cordoba stava in panchina. Il campione del mondo Materazzi stava in panchina. Deji Stankovic tante volte stava in panchina”).

Il viaggio continua: se la prima parte dell’ intervista a Mourinho vi ha stregato, sappiate che siamo solo a metà del cammino insieme allo Special One. Che però – rivelazione a sorpresa! – non ama essere chiamato “Special One” . Ma andiamo con ordine, il viaggio è ancora lungo.

E poi le intuizioni tattiche, come quella di “Eto’o terzino” contro il Barcellona , frutto di un ragionamento preciso. “Cosa ho visto in quel momento? Mancavano 60 minuti per arrivare in una finale di Champions che all'Inter mancava da generazioni. Sessanta minuti contro la squadra più forte al mondo, giocando con un giocatore in meno . Cosa vogliamo fare? Fare i fenomeni e guardarci la finale in televisione o lottare fino alla fine con tutta la forza che abbiamo e andare in finale? Che facciamo? Facciamo storia o facciamo filosofia? Facciamo storia . Abbiamo fatto storia”. Guai, però, a descrivere Mourinho esclusivamente come un “grande comunicatore”: “ La comunicazione non vince le partite: con la comunicazione uno non vince 26 titoli e mezzo ”, vi risponderà lui con un velato riferimento all’ultima finale di Europa League con la Roma. “Ma ormai sono in una fase della carriera in cui, quando lo sento dire, mi metto a ridere”. Neanche l'etichetta di "stratega" lo esalta, specie quando si parla dei suoi metodi comunicativi per prendere le difese della squadra, spesso in polemica con gli arbitri: "Ma quale strategia? Non c'è strategia . C'è la difesa di un gruppo di gente che lavora, la difesa di un popolo. Io sono una persona che non sa convivere con l'ingiustizia. E nel mondo del calcio l'unica persona che ha la possibilità di sbagliare e ha un aiuto per annullare il suo errore è l'arbitro . L'allenatore, quando sbaglia, non può dire: 'Ehi, ferma... non voglio più fare questo cambio'".

Milano è ormai alle spalle, Mourinho non ci è voluto nemmeno tornare per i festeggiamenti della Champions perché “avevo paura di provare emozioni che mi avrebbero fatto cambiare idea . Ma ormai avevo deciso: volevo allenare il Real Madrid”. E così sarà. Portando una cultura del lavoro che lascia senza parole anche uno come Xabi Alonso, quando si ritrova attorniato – nello spogliatoio, in palestra, al bar – da monitor che trasmettono immagini degli avversari con l’analisi tattica delle loro giocate. Volente o nolente, finisci per imparare anche in modo “inconscio”. “Più di tutto però – sottolinea Mou – sono un difensore della libertà della cosa più importante del calcio, che è il giocatore. Si sta perdendo un po' perché oggi c’è tanta analisi”, ma la cosa più importante resta “ il cervello dei giocatori ”.

"Mi piace il romanismo. L'antimourinhismo vende"

E la Roma? Come arriva nella vita di Mourinho? “Non la conoscevo”, racconta lui, “né come città né come società calcistica. Mi trovavo in un momento in cui avevo allenato tre grandi squadre in Inghilterra, Manchester United, Chelsea, Tottenham, e avevo preso una decisione: la destinazione successiva sarebbe stata fuori dall’Inghilterra. Il discorso che mi ha fatto la proprietà della Roma mi è piaciuto e poi ho imparato a conoscere il romanismo, i loro dubbi, le loro frustrazioni: ho cercato di entrarci dentro. Mi piace il romanismo. Quando sono in panchina e guardo verso destra all'Olimpico mi emoziono ancora".



E se Roma ha risposto innamorandosi di lui, Mourinho si è anche dato una spiegazione della "corrente" antimourinhista che esiste tra alcuni tifosi giallorossi: "Sono quelli che dicono di essere romanisti ma poi hanno vissuto felici per tutto questo tempo in cui la Roma non ha toccato una coppa, senza successi in Europa. Io direi che l'antimourinhismo vende, mentre il mourinhismo è un modo di stare nella vita, non solo nel calcio".



Infine, se vi siete appassionati al racconto della sua vecchia Volvo nera, l’auto su cui in pratica iniziò la sua carriera da allenatore con un viaggio, anche simbolico, all’interno di sé, sappiate che nelle intenzioni di Mou c’è quella di affiancarle, nel garage a Setubal in cui la conserva, anche la mitica Vespa su cui è ritratto nel famoso murales a Roma. “Me l'ha regalata la proprietà quando sono arrivato. Ora è lì a Trigoria, perché quando si entra a Trigoria, purtroppo, non ci sono tante coppe: ci sono la Conference League e la Vespa. Ma il giorno che vado via la prendo con me…”.