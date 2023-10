Eppure lui, Mou, si ostina a definire tutto normale: “È la mia storia, per me niente di straordinario. Magari da fuori potete avere un'altra percezione, però per me è normale”. E allora proviamo a raccontarla, la vita normale di quest’uomo che ha allenato in quattro Paesi diversi, vincendo praticamente ovunque sia stato e conquistando piazze e tifosi. Ovunque atterri, stravolge l’atmosfera che lo accoglie e chi lo sta ad ascoltare. Anche perché, se porta racconti del genere, è difficile non restare incantati.

Lo “Special One” che dice di avere una storia “normale” . Basterebbe questo per mettersi comodi in poltrona e godersi tutto lo show che José Mourinho ha regalato nel corso di “Federico Buffa Talks” , ospite di Federico Buffa e Federico Ferri nella puntata a lui dedicata e disponibile on demand . Una chiacchierata piena zeppa di aneddoti, ripercorrendo la vita e la carriera di un allenatore che ha già lasciato il segno nella storia del calcio, con le sue imprese.

Già il momento della nascita è tutto un programma. “ Il calcio è entrato in casa mia tre ore dopo che io sono nato ”, racconta. E quando dice "entrato in casa", intende in senso letterale. Immaginate la scena: papà Felix , giocatore del Vitoria Setubal in ritiro con la squadra per una partita, riceve la notizia che alle 7 del mattino è nato il piccolo José, in casa, come accadeva a quei tempi, la comunica ai compagni e si appresta a lasciare l’albergo di corsa. “Se vai tu, veniamo anche noi”, gli fanno i compagni. E così, tre ore dopo la nascita, José si trova schierata davanti un’intera squadra , per la prima volta nella sua vita. Un segno del destino?

Lì a Setubal, dove per tutti è “Zè” , Mourinho rientra anche oggi ogni volta che può. “Posso avere casa a Londra o a Roma, posso avere una vita che mi ha fatto girare il mondo e vivere in città assolutamente incredibili, però Setubal è Setubal”. E non ci crederete ma custodita proprio in un box di casa Mourinho a Setubal si trova una vecchia Volvo nera che è forse la “responsabile” della carriera di José. L’auto da cui tutto è iniziato, con un viaggio da Barcellona a Setubal che è anche un viaggio simbolico , che Mourinho fa all’interno di se stesso. Mou, dopo anni da vice di Robson e Van Gaal al Barcellona, sta tornando in Portogallo dopo l’esonero dell’allenatore olandese; gli hanno proposto di restare al Barça, ma lui non è felice, sente che vuole di più. Deve decidere se sia arrivato il momento di iniziare una “sua” carriera e allora carica moglie e figli su un aereo, e prende la sua Volvo per raggiungerli a casa. Durante quel viaggio elabora, sistema appunti mentali , prende coscienza di ciò che potrebbe fare da allenatore. Insomma, è lì che diventa Mourinho. E “quella Volvo è ancora lì… ci pago le tasse su quella macchina”, racconta Mou.

Parte una carriera fatta di imprese, e Mourinho non si nasconde: “Io sono sempre accusato di essere poco umile, ma devo dare ragione a quelli che lo dicono : vincere la Champions con il Porto è stata una super impresa. Però ce ne sono anche altre: ho vinto con quel Manchester United, ho vinto con la Roma una coppa europea e mezza, una e mezza...”. Ancora un ‘dietro le quinte’, ancora un aneddoto : Mou li sforna a getto continuo. Perché se la Champions con il Porto è stata quella che gli ha aperto le porte del mondo e se quel cammino vittorioso ha avuto nel gol di Costinha al 90’ contro lo United uno dei momenti decisivi, pochi sanno come sia andata realmente in occasione del calcio di punizione da cui scaturì: “Su quel gol lì, nessuno ha fatto quello che io avevo detto di fare” . E via con l’aneddoto: lui che nel finale manda in campo uno specialista dei calci piazzati "prevedendo" una situazione del genere, McCarthy che non lo ascolta e si prende il pallone decisivo, Mou che si arrabbia e un attimo dopo è lì che scatta verso la bandierina, in una corsa ormai iconica , per andare a festeggiare coi suoi ragazzi.

Il segreto del "prof genio"

Ma come ci riesce? Quel senso di unione, che poi porterà anche al Chelsea o all’Inter, trovando giocatori disposti a tutto per lui, ha un segreto. Un segreto che un giorno - ancora non aveva iniziato ad allenare - gli svelò un professore all'università, che Mou ricorda semplicemente come un "genio": "Non dimenticare mai che non sarai un allenatore di calciatori, ma di uomini". E così, quando gli si chiede come faccia a "entrare nella testa dei giocatori", lui risponde semplicemente: "Ricordando il mio professore: non sono calciatori".



