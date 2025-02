Introduzione

Ora che l'asterisco è scomparso, si è delineata la situazione in testa alla classifica: Napoli ancora primo con tre punti di vantaggio sull'Inter seconda a quattro turni dallo scontro diretto del Maradona, in programma il primo weekend di marzo. La marcia di avvicinamento di azzurri e nerazzurri non sarà affatto priva di insidie: la squadra di Inzaghi è attesa da altri due scontri diretti e da un match in più, i quarti di finale di Coppa Italia, quella di Conte giocherà due trasferte di fila

DATE E ORARI FINO ALLA 26^ GIORNATA