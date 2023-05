La riscossa del Centro-Sud: gli "altri Napoli" d'Italia

Il Napoli riporta lo scudetto al Centro-Sud dopo il biennio Lazio-Roma a inizio secolo. Gli ultimi 21 campionati erano stati vinti da Juve, Inter e Milan. Ma non esulta solo Napoli. In questa stagione tante città del Centro-Sud sono tornate protagoniste nel calcio italiano. Dalle Serie B e C ai dilettanti, dai campionati femminili alla Primavera, si sta festeggiando anche nel Lazio e in Puglia, in Calabria e in Sicilia. E c'è anche un altro Napoli che spera di offrire il bis...

NAPOLI, LO SPECIALE SUDETTO