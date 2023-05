Innamorato del coraggio di Osimhen

AMARCORD

: sei mesi più tardi saluta il San Paolo e vola al Napoli per 4 miliardi di lire. Subito fondamentale nelcon Maradona e Giordano, il centravanti brasiliano è decisivo nel trionfo in Coppa Uefa, nello scudetto del 1990 (nonostante gli infortuni) e nella prima Supercoppa italiana.

GIANFRANCO ZOLA

Anni al Napoli: 1989-1993

Gol: 36

Presenze: 135

Non era ancora l’idolatrato "Magic Box" come accadrà al Chelsea, piuttosto il. Pagato 2 miliardi di lire e napoletano d'adozione, Zola indossa anche la '9' ma soprattuttocon cui andrà in doppia cifra di reti negli ultimi due campionati azzurri. Aveva solo iniziato a vincere e segnare: lo ha confermato a Parma e in Inghilterra