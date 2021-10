Clamoroso successo del Sassuolo all'Allianz Stadium: bianconeri pericolosi nel primo tempo con Dybala che colpisce il palo, ma al 44' è Frattesi a sbloccare il risultato. Nella ripresa McKennie di testa pareggia ma in pieno recupero Maxime Lopez gela il pubblico di casa firmando il definitivo 2-1. Terzo ko in campionato per i bianconeri di Allegri, il secondo in casa

PAGELLE