Probabili formazioni Sampdoria-Lazio

Samp, squalificato Colley: Chabot dal 1'? Torna Ekdal

D'Aversa ritrova Ekdal, assente per squalifica nel turno infrasettimanale, ma perde Colley che contro la Fiorentina ha rimediato un giallo da diffidato. Il 4-4-2 dei blucerchiati dovrebbe dunque presentare Yoshida e Chabot come centrali di difesa. Per il tedesco sarebbe la seconda di fila, ma il ballottaggio con Ferrari è aperto. Possibile conferma per Verre come esterno di sinistra mentre in attacco Quagliarella si candida per un posto dal 1'.