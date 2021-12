Probabili formazioni Hellas Verona-Atalanta

Tudor ritrova Barak, out nell'ultimo turno per influenza, e lo schiera nel tridente offensivo con Caprari e Simeone. Gasperini cambia diversi elementi rispetto alla gara con il Villarreal e lancia Muriel dal primo minuto insieme a Ilicic: Zapata verso la panchina. Fischio d'inizio alle ore 15 al Bentegodi

La probabile formazione del Verona

Buone notizie per Tudor, che recupera una pedina fondamentale come Barak, assente nell'ultimo turno per influenza. L'ex Udinese ritroverà il proprio posto da titolare sulla trequarti al fianco di Caprari, andando a completare un tridente offensivo che vede Simeone come punta centrale. Solito ballottaggio a tre a centrocampo tra Tameze, Veloso e Ilic (con quest'ultimo al momento maggior indiziato per partire dalla panchina), mentre in difesa le scelte sono obbligate a causa delle contemporanee squalifiche di Gunter e Dawidowicz: davanti a Montipò ci saranno Casale, Magnani e Ceccherini.

VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone. All. Tudor