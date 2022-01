Nel posticipo serale di questa domenica di Serie A, luci accese a San Siro per Milan-Juventus. I rossonerisi presenteranno con la voglia di dimenticare la serataccia di lunedì contro lo Spezia e tornare a vincere. I bianconeri con la volontà di proseguire con la striscia positiva di risultati in campionato, per continuare a rincorrere i primi quattro posti. Dirigerà l'incontro l'arbitro Di Bello. Calcio d'inizio alle 20:45.