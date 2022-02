Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

Muriel in pole position per guidare l'attacco di Gasperini, accompagnato da Malinovskyi e Pasalic. La sorpresa potrebbe essere Boga nel tridente dal 1'. Mazzarri non convoca Nandez. Calcio d'inizio alle 12:30, diretta su Sky Sport Calcio

Ritrovare il successo dopo gli ultimi due pareggi consecutivi per mantenere a distanza le inseguitrici in zona Champions: è questo l'obiettivo dell'Atalanta, che alla ripresa del campionato sfida un Cagliari che cerca un risultato di prestigio per provare ad abbandonare il terzultimo posto in classifica. Sfida interessante quella in programma al Gewiss Stadium: il lunch match di domenica 6 febbraio alle 12:30 è in diretta su Sky Sport Calcio.

La probabile formazione dell'Atalanta vedi anche Serie A, il programma della 24^ giornata Un po' più di abbondanza per Gian Piero Gasperini, che rispetto alle ultime uscite prima della sosta potrà permettersi qualche variazione nell'undici iniziale. L'allenatore nerazzurro dovrebbe schierare i suoi con un 3-4-3 nel quale davanti a Musso potrebbero giocare capitan Toloi, Palomino e Djimsiti (probabile riposo per Demiral, diffidato, per non rischiare di saltare la Juve). Soliti ballottaggi sulle fasce con Zappacosta e Pezzella al momento in vantaggio su Hateboer e Maehle. A centrocampo con Freuler dovrebbe esserci Koopmeiners (De Roon è diffidato, come Demiral). In attacco rientra dal 1' Muriel, che dovrebbe essere affiancato da Malinovskyi e Pasalic, ma non è da escludere, a sorpresa, l'impiego di Boga. Zapata, out per infortunio dallo scorso 21 dicembre, non è ancora al top.

ATALANTA (3-4-3), la probabile formazione: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Malinovskyi, Muriel, Pasalic. All: Gasperini

La probabile formazione del Cagliari SERIE A Fantacalcio, i "campo o panca" della 24a giornata Problemi non di poco conto nel reparto offensivo per Walter Mazzarri. Già privo di Joao Pedro squalificato e di Keita impegnato in Coppa d'Africa, l'allenatore rossoblù deve valutare Pavoletti che nei giorni scorsi ha accusato un problema fisico. "Pavoloso" rientra comunque nella lista dei convocati, ma il terminale avanzato del 3-5-1-1 dei sardi dovrebbe essere Pereiro, con Deiola in appoggio. In mezzo al campo out Nandez, la scelta potrebbe ricadere su Marin, Grassi e Dalbert, adattato come interno. Al posto del brasiliano sulla sinistra Lykogiannis, con Bellanova sul versante opposto. In difesa ballottaggio Carboni-Ceppitelli, con il primo in vantaggio. Goldaniga e Lovato a completare il reparto davanti a Cragno.