8/10

ANDREA PINAMONTI (Empoli) - SCONSIGLIATO - Un bel rischio di giornata visto l'impegno non proprio impossibile almeno a livello di possibile +3. Empoli che però arriva a quota 4, sia in casa che intrasferta, quanto a tiri in porta necessari per poter trovare la via del gol. Non è un numero eccessivamente alto ma siamo un po' al limite. Insomma, su Pinamonti bisogna riflettere molto. Se non avete fanta alternative, mettetelo altrimenti pensate pure a un giro in panchina