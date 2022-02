Probabili formazioni di Juventus-Verona

La Juve punta subito su Vlahovic per dare seguito agli ultimi otto risultati utili consecutivi e continuare l'inseguimento alla zona Champions: in campo anche l'altro nuovo acquisto, Zakaria. Il Verona punta a stupire ancora ma deve fare a meno di Simeone, squalificato: al suo posto Kalinic. Calcio d'inizio alle 20.45 all'Allianz Stadium

Da un lato la Juventus, che cerca il nono risultato utile consecutivo in campionato e una vittoria che le permetterebbe di continuare l'inseguimento al quarto posto. Dall'altro l'Hellas Verona, che dopo aver conquistato tre vittorie nelle ultime quattro uscite punta a stupire ancora e a proseguire il cammino a ridosso delle big in classifica. Quella in programma all'Allianz Stadium nel posticipo domenicale della 24^ giornata di Serie A è una partita che nessuno vuole sbagliare.

La probabile formazione della Juventus vedi anche Costo rose in Serie A, la Juve doppia il Napoli L'attesa, inevitabilmente, è tutta per Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri sembra non avere dubbi: l'attaccante serbo dovrebbe essere schierato subito titolare come terminale offensivo di un 4-3-3. A completare il tridente insieme a lui dovrebbero esserci Dybala e Morata, mentre un altro nuovo arrivo dovrebbe fare il suo esordio dal 1ì in bianconero. È Zakaria, che dovrebbe giocare a centrocampo con Arthur e Rabiot: out Locatelli, squalificato. In difesa fuori Alex Sandro causa Covid, sulle fasce dovrebbero trovare spazio Danilo da una parte e De Sciglio dall'altra, mentre i centrali davanti a Szczesny dovrebbero essere De Ligt e Chiellini.

JUVENTUS (4-3-3), la probabile formazione: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Arthur, Zakaria, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All: Allegri

La probabile formazione dell'Hellas Verona leggi anche Serie A, il programma della 24^ giornata Partita da ex per Igor Tudor, che non solo in passato ha vestito la maglia bianconera ma che era a Torino anche nella scorsa stagione nei panni di vice-Pirlo. Qualche dubbio per l'allenatore del Verona, che dovrà fare i conti con l'assenza per squalifica di Giovanni Simeone. Il suo posto come vertice offensivo dell'ormai consueto 3-4-2-1 dovrebbe essere preso da Kalinic, accompagnato da Barak e Caprari. A centrocampo favorita la coppia Tameze-Veloso, con Faraoni e Lazovic sulle due fasce. Classico terzetto formato da Casale, Gunter e Ceccherini in difesa, con Montipò in porta.