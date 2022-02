Probabili formazioni Atalanta-Juventus

Gasperini con Sportiello tra i pali e la coppia Muriel-Boga in attacco, Allegri punta sul tridente e ha come unico dubbio quello tra Locatelli e Arthur a centrocampo. Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus (ore 20.45)

L'Atalanta per tornare al successo che in campionato manca da tre giornate e scavalcare la Juventus al quarto posto (la squadra di Allegri è avanti di due punti, ma con una gara in più), i bianconeri per confermare l’ottimo momento di forma attuale. Le ultime sulle probabili formazioni di Atalanta-Juve, fischio d’inizio ore 20.45.