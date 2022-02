Probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Inzaghi con assenze pesanti in difesa e a centrocampo: al posto degli squalificati Bastoni e Brozovic, ci saranno Dimarco e Gargliardini. In attacco, favorito Sanchez su Dzeko che potrebbe partire dalla panchina. Dionisi ritrova Scamacca e Raspadori. Le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre

Dopo la sconfitta di Champions contro il Liverpool, l' Inter è pronta per accogliere il Sassuolo . Alle 18 si accenderanno le luci di San Siro per un match che ha tutti i presupposti per divertire. L'arbitro dell'incontro sarà Fourneau.

Dimarco per Bastoni, Gagliardini per Brozovic. Dzeko in panca

leggi anche

La carica di Lautaro: "È ora di metterci le p..."

Simone Inzaghi alle prese con qualche assenza pesante: in difesa, Bastoni dovrà scontare la seconda e ultima giornata di squalifica, e al suo posto è quindi pronto Federico Dimarco. A centrocampo, sempre per squalifica, non ci sarà Brozovic: ci sarà Gagliardini. In attacco, Dzeko va verso un turno di riposo e partirà dalla panchina: insieme a Lautaro Martinez ci sarà Alexis Sanchez, per una coppia tutta sudamericana.