I nerazzurri sono in netto vantaggio rispetto alla concorrenza per il centravanti classe 1999, contando anche sui rapporti con il Sassuolo e con l'agente Lucci oltre che sulla volontà dello stesso giocatore che preferirebbe rimanere in Italia. Potrebbe essere uno dei colpi dell'Inter per il prossimo calciomercato estivo. L'ad del Sassuolo Carnevali: "Nerazzurri primi a muoversi per Scamacca e Frattesi"

Non si è mosso in questo mercato di gennaio, ma Gianluca Scamacca sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva. Concluderà la sua stagione con il Sassuolo e, successivamente, salvo sorprese lascerà i neroverdi. In pole position, con grande distacco sulla concorrenza, c'è l'Inter, per tutta una serie di motivi. Il club nerazzurro è stato il primo a muoversi, già da tempo si è interessato al centravanti classe 1999. Un ruolo importante potrebbe averlo anche lo straordinario rapporto che c'è tra gli amministratori delegati dei due club, Beppe Marotta e Giovanni Carnevali, così come quello tra l'Inter e Alessandro Lucci, agente di Scamacca ma anche di Dzeko e Correa. Corsie preferenziali, rafforzate dalla volontà del giocatore che ritiene quella nerazzurra la squadra giusta per la sua crescita. L'operazione, quindi, sembra già impostata, l'Inter proverà a chiuderla nei prossimi mesi per arrivare al traguardo nel prossimo calciomercato estivo.