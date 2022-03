Probabili formazioni di Atalanta-Genoa

L'Atalanta si prepara ad accogliere il Genoa. Al Gewiss Stadium, i nerazzurri cercano punti importanti per la rincorsa al quarto posto: ora la Juventus ha nove punti di vantaggio, ma con due gare in più. Blessin, reduce da sei pareggi nelle prime sei uscite con il Genoa, cerca punti importanti per sperare ancora nella salvezza. L'Atalanta ha 47 punti in classifica, 18 il Genoa. Fischio d'inizio alle ore 18.