Il fondo americano, già proprietario del club ligure e pronto a un investimento da circa 121 milioni di euro per il Vasco De Gama, ha trovato l'intesa per l'acquisto dello Standard Liegi, club oggi 13esimo nel massimo campionato belga. Il tweet del Genoa: "Benvenuti in famiglia"

Si allarga la famiglia 777 Partners nel calcio europeo. Il fondo americano, già proprietario del Genoa in Italia e prossimo all'acquisizione del Vasco De Gama in Brasile (oltre ad avere una quota di partecipazione nel Siviglia in Spagna) ha raggiunto un accordo con Bruno Venanzi, presidente dello Standard Liegi, per acquistare il 100% delle azioni di Matricule 16 e diventare così proprietario dello storico club belga, oggi 13esimo nella Pro League, il massimo campionato nazionale.