Probabili formazioni Udinese-Roma

L'Udinese si appresta a ricevere la Roma , reduce dalla vittoria contro il Vitesse nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. I bianconeri cercano punti importanti per raggiungere la salvezza e continuare la striscia di risultati utili consecutivi. I giallorossi si presentano alla Dacia Arena con l’obiettivo di ottenere punti importanti per inseguire un piazzamento in Champions League, distante sei punti. L’Udinese è a quota 29, mentre la Roma è a 47 punti. Fischio d’inizio del match previsto alle ore 18.

Roma, Mourinho rilancia Sergio Oliveira

Corto muso: Allegri è il re, dietro c'è Mou

Trasferta importante per la Roma, che vuole rimanere aggrappata alla corsa per il quarto posto. José Mourinho dovrà rinunciare agli squalificati Kumbulla e Mkhitaryan. Smalling, Mancini e Ibanez comporranno la linea difensiva, mentre Rui Patricio difenderà la porta giallorossa. In mezzo al campo nuova opportunità per Sergio Oliveira dal primo minuto, affiancato da Cristante e Pellegrini. Zalewski e Karsdorp sulle fasce. In avanti, confermati Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham.