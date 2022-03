La Roma vince ancora di corto M(o)uso e José dice: "Siamo più pragmatici e meno naif". Dopo Spezia e Atalanta quello col Vitesse è il terzo 1-0 di fila dei giallorossi. Ma chi ne ha fatti di più (in percentuale) in stagione contando tutte le competizioni? Il re è davvero Max Allegri? Ecco la classifica della Serie A. In fondo anche la classifica tra tutte le big d'Europa