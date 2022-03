Probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Inzaghi dovrà ancora fare a meno di De Vrij e Brozovic: al loro posto ci saranno D'Ambrosio e Vidal, con Calhanoglu che prenderà il posto del croato come regista. Italiano cambia l'attacco: Sottil in panchina, al suo posto Jonathan Ikoné. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre

Alle 18 di questo sabato, luci accese a San Siro. L'Inter ospiterà la Fiorentina per un match che si prospetta molto interessante: i nerazzurri andranno a caccia dei tre punti per continuare a tenere il ritmo scudetto, mentre la Viola di Italiano resta sempre una delle formazioni più scomode da affrontare e una delle squadre che propone un bel calcio, sempre propositivo a prescindere dall'avversario. Non dovrebbe mancare nulla per assistere a un bello spettacolo: calcio d'inizio alle 18.