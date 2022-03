Inzaghi: "Raccolto meno di quanto meritavamo"

L'allenatore nerazzurro presenta la sfida di sabato alle 18: "Viola squadra in salute, affrontiamo un avversario di valore". Sul momento della squadra: "In questo periodo abbiamo raccolto meno rispetto a quanto meritavamo, dobbiamo essere bravi a indirizzare gli episodi a nostro favore"

Tre punti per riprendere la marcia scudetto. Dopo i due pareggi nelle ultime tre giornate di Serie A, compreso quello contro il Torino nell’ultimo turno, l’Inter di Simone Inzaghi – oggi a -4 dalla vetta della classifica occupata dal Milan, ma con una gara in meno rispetto ai rossoneri – affronta a San Siro la Fiorentina, reduce dal successo contro il Bologna. Alla vigilia del match, Simone Inzaghi ha presentato così la sfida (sabato ore 18) ai microfoni di Inter TV:

Si torna in campo dopo Torino, quanta voglia c’è di tornare alla vittoria?

"Senza dubbio in questo periodo c’è la sensazione di avere raccolto meno di quello che si sarebbe meritato ma c’è la voglia giusta. In questi giorni i ragazzi hanno lavorato molto bene, c’è tantissima voglia di tornare in campo e si dovrà farlo con grandissima intelligenza e lucidità"

Da inizio anno ad oggi l’Inter ha già giocato 15 partite. Avere più tempo per preparare le gare quanto sarà importante in questo finale di stagione?

"Avere più giorni per preparare la partita sicuramente aiuta per lavorare su situazioni che non sono andate bene e sui dettagli ma è vero che siamo l’Inter. Siamo andati avanti in Champions League, siamo ancora in corsa in Coppa Italia quindi il desiderio è quello di giocare spesso perché vuol dire che siamo stati competitivi in tutto l’arco dell’annata"