Probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Vincerle tutte da qui alla fine per continuare a sognare lo scudetto. È l'obiettivo fissato da Luciano Spalletti per il Napoli che cercherà il quarto successo consecutivo in campionato nella sfida contro la Fiorentina. Un match da non sottovalutare per gli azzurri che hanno già perso in stagione contro la squadra di Vincenzo Italiano (5-2 in Coppa Italia), imbattuta nelle ultime quattro partite disputate. Il Napoli proverà a sfruttare la spinta del "Maradona" - definito da Spalletti "il mantello che ci avvolge per farci diventare dei supereroi" - dove gli azzurri non vincono due sfide consecutive in campionato da gennaio.