Vigilia di campionato per la formazione di Spalletti, impegnata domenica alle 15 contro la Fiorentina nella 32^ giornata di Serie A. Napoli che scenderà in campo al Maradona conoscendo già il risultato dell'Inter ma non quello del Milan. Chi giocherà contro i viola? Ecco la probabile formazione

INTER-VERONA LIVE