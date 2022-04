Probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta

Assenza pesante a centrocampo per il Sassuolo, che non può contare sullo squalificato Frattesi: con Maxime Lopez ci sarà Matheus Henrique. Dionisi però recupera Berardi in attacco. L'Atalanta in campo col 3-4-3: in difesa c'è il giovane Scalvini, Pessina-Pasalic saranno la coppia in mezzo al campo e in attacco è pronto il tridente con Muriel al centro

