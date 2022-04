Ancora Carnevali: "Non stiamo parlando con la Juve di Raspadori, magari con altri club sì. Non solo per vendere, ma anche per acquistare. Non c'è nulla di concreto al momento, sappiamo che si parla di giocatori importanti ma c'è ancora tempo e quindi sarà lunga. Noi non abbiamo bisogno di cedere nessuno. Di giocatori pronti ce ne sono abbastanza, sarebbe bello trattenerli con noi per puntare a qualcosa di importante. Quando arrivano poi richieste importanti diventa anche difficile trattenerli"