1/14 ©IPA/Fotogramma

Il Sassuolo mette in mostra i suoi gioielli più preziosi, ma in quanto tali chi li vuole dovrà spendere. A confermarlo è stato lo stesso amministratore delegato Andrea Carnevali che, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha di fatto messo sul mercato tutti i pezzi pregiati della squadra di Dionisi. Dagli azzurri Scamacca, Raspadori e Berardi ai corteggiatissimi Frattesi, Traore e Maxime Lopez: ecco quanto guadagnerebbe il Sassuolo se le big d’Italia e d’Europa facessero spese in Emilia…