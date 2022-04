Probabili formazioni di Inter-Roma

I nerazzurri cercano la quinta vittoria consecutiva, i giallorossi sperano nel quarto posto. Inzaghi sceglie Dzeko e Lautaro in attacco, a sinistra ballottaggio aperto tra Perisic e Gosens, con il croato favorito. Mourinho deve rinunciare allo squalificato Zaniolo e a Cristante, fermato da un problema muscolare alla schiena Condividi

Uno dei due big match di giornata sarà quello tra Inter e Roma, in programma oggi alle 18.00. I nerazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e coppa, cercano tre punti prima del recupero di mercoledì contro il Bologna per continuare la lotta scudetto. La Roma cerca l'impresa per sperare ancora nel quarto posto, ma giovedì sarà impegnata nell'andata delle semifinali di Conference League in casa del Leicester. All'andata finì con un secco 3-0 in favore dell'Inter.

Inter, torna De Vri dal 1'. Ballottaggio Perisic-Gosens leggi anche Inzaghi: "Roma una finale, dopo derby più forti" Simone Inzaghi dovrebbe cambiare due uomini rispetto all'1-3 dell'ultima giornata in casa dello Spezia. Rientra dal 1' in campionato Stefan De Vrij, che riprenderà posto al centro della difesa con Skriniar e Bastoni ai suoi lati. Torna titolare in campionato anche Lautaro Martinez, reduce da una doppietta nel derby di coppa. Accanto a lui dovrebbe esserci Dzeko, ma c'è ancora qualche chance per Correa. A centrocampo confermati Barella, Brozovic e Calhanoglu, a destra ci sarà sicuramente Dumfries a destra, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Perisic e Gosens, con il primo favorito. Infortunato e non convocato Arturo Vidal.

INTER (3-5-2) La probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Roma senza Cristante e lo squalificato Zaniolo leggi anche Le probabili formazioni di Inter-Roma José Mourinho confermerà in blocco la squadra che ha pareggiato a Napoli, con due modifiche forzate: non ci sarà Nicolò Zaniolo (squalificato), al suo posto torna dal 1' Mkhitaryan, ma nemmeno Cristante (ha un piccolo problema muscolare alla schiena, recuperabile comunque per la trasferta di Leicester), che verrà sostituito da Veretout. Accanto al francese ci sarà Sergio Oliveira. In difesa spazio al trio composto da Mancini, Smalling e Ibanez, mentre sugli esterni ci saranno Karsdorp - squalificato all'andata - e il giovane Zalewski, sempre più a suo agio in quel ruolo. Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle dell'unica punta, Tammy Abraham.