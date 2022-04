Probabili formazioni di Lazio-Milan

Dubbio Strakosha per Sarri, conferma in attacco per Felipe Anderson e Zaccagni con Immobile. Tra i rossoneri tornano tra i convocati Ibrahimovic e Rebic, ma mancherà Bennacer. Spazio per Brahim Diaz sulla trequarti

A chiudere la domenica di Serie A ci sarà l'altro big match di giornata, quello tra Lazio e Milan. I rossoneri, dopo la vittoria dell'Inter contro la Roma, cercano la vittoria per smaltire la delusione dell'eliminazione dalla Coppa Italia e per rimanere in vetta. La Lazio di Sarri è invece in lotta per un posto in Europa e ha l'occasione per superare i rivali giallorossi in caso di vittoria. All'andata finì 2-0 per il Milan con gol di Leao e Ibrahimovic.