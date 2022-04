Probabili formazioni di Salernitana-Fiorentina

La squadra di Nicola, reduce da due vittorie fondamentali, cerca punti salvezza e si affida a Verdi e Djuric in attacco. Italiano deve rinunciare agli infortunati Torreira e Castrovilli, spazio a Duncan e Amrabat, mentre in attacco confermato Cabral. Calcio d'inizio alle 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Condividi

La domenica di Serie A si apre con il classico anticipo delle 12.30 tra Salernitana e Fiorentina. La squadra campana cerca tre punti per la salvezza, dopo le due importanti vittorie contro Sampdoria e Udinese nel recupero di mercoledì. Di contro, la Viola insegue il sogno Europa e vuole ripartire in campionato dopo la delusione in Coppa Italia contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Barone, commento Orsi; a bordocampo Modugno e Leonardi.

Salernitana, Verdi-Djuric in attacco. Out Radovanovic leggi anche Nicola: "Nessuna finale, che spinta dai tifosi" Nicola cambia qualcosa rispetto al recupero vinto contro l'Udinese. In porta ci sarà Sepe, mentre in difesa ancora presenti Gyomber e Fazio, ma a sostituire l'infortunato Radovanovic ci sarà Ranieri. Spazio allora a Mazzocchi a destra nei cinque di centrocampo, con Zortea a sinistra. In mezzo confermati Ederson, Bohinen e Lassana Coulibaly, ma la novità è in attacco, dove giocheranno Verdi e Djuric. Panchina per Ribery e Bonazzoli.

SALERNITANA (3-5-2) La probabile formazione: Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L. Coulibaly, Zortea; Verdi; Djuric. Allenatore: Nicola

Fiorentina, infortunati Torreira e Castrovilli. Cabral titolare leggi anche Lesione per Torreira: "Starò fuori per un po'..." Vincenzo Italiano è costretto a cambiare uomini nel suo classico 4-3-3: mancheranno infatti per infortunio sia Torreira, che Castrovilli (lungo stop per lui). Centrocampo reinventato dunque con Duncan, Amrabat e Maleh. In difesa torna Milenkovic dopo l'assenza in Coppa Italia, accanto a lui ci sarà Igor, con Venuti a destra e Biraghi a sinistra. In attacco Nico Gonzalez e Sottil a supportare Arthur Cabral, preferito ancora a Piatek.