Probabili formazioni di Sampdoria-Genoa

Derby fondamentale per entrambe le squadre, alla ricerca di punti salvezza. Tra i blucerchiati spazio a Sensi in trequarti, Sabiri e Candreva sugli esterni. Blessin sceglie ancora Ekuban in attacco, mentre Melegoni torna titolare al posto di Galdames

Un derby che vale sempre tanto per entrambe le squadre, ma che in questa stagione assume un valore doppio vista la situazione di classifica di Sampdoria e Genoa. Le due genovesi si sfideranno oggi, alle ore 18.00, al "Luigi Ferraris" per una partita che potrebbe valere una stagione. I blucerchiati, reduci da un solo punto nelle ultime quattro partite, vogliono vincere per andare a +8 dal Genoa e fare un passo verso la salvezza. Il Genoa di Blessin, di contro, ha bisogno di una vittoria per avvicinarsi alla Sampdoria e provare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Sampdoria, titolare Sensi, squalificato Rincon leggi anche I migliori bomber del derby: Quagliarella è 6° Giampaolo sceglie un 4-4-1-1 per sfidare il Genoa. Rispetto a domenica scorsa, torna Murru a sinistra al posto di Augello in difesa, completata da Bereszynski a destra, Colley e Ferrari al centro. Vieira sostituirà lo squalificato Rincon in mediana insieme a Thorsby, mentre sugli esterni ci saranno Candreva e Sabiri. Confermato Caputo in attacco, alle sue spalle torna titolare Stefano Sensi.

SAMPDORIA (4-4-1-1) Probabile formazione: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Vieira, Thorsby, Sabiri; Sensi; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

Nel Genoa torna titolare Melegoni, panchina per Destro leggi anche La classifica del ritorno: Salernitana 14^ e salva Blessin dovrebbe confermare dieci degli undici uomini che hanno battuto il Cagliari. L'unica modifica riguarda la trequarti, dove giocherà Melegoni a destra, con Amiri in mezzo e Portanova a sinistra, solo panchina per Galdames. In difesa conferma per Frendrup nel ruolo di terzino destro, Østigård e Bani in mezzo con Vasquez a sinistra. I due mediani saranno Sturaro e Badelj, mentre come prima punta conferma per Ekuban. Panchina per Destro che però scalpita.