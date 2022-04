Scorre il countdown per l'attesissimo derby di Genova, sfida delicata nella corsa salvezza. La decideranno i migliori bomber della sfida? Gabbiadini è infortunato, ma l'eterno Quagliarella può scalare posizioni. Davanti a lui alcuni miti come Roberto Mancini e Diego Milito. Ecco la classifica completa in Serie A (dati Opta)

DAL DERBY DI GENOVA A MARADONA: I MURALES PIÙ BELLI