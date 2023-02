Atalanta-Lecce, le probabili formazioni: Gasp punta su Lookman e Hojlund

L'Atalanta vuole confermarsi in zona Champions League e affronta un Lecce che nella gara d'andata sorprese gli uomini di Gasperini. Scelte confermate in attacco per i bergamaschi con la coppia Lookman-Hojlund che dovrebbe essere supportata da Boga. Indisponibile Zapata. Nel Lecce Baroni è costretto a rinunciare a due titolari come Strefezza e Umtiti. Al loro posto Banda e Tuia. Il match sarà in diretta dalle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Condividi

Obiettivo zona Champions per l'Atalanta che dopo la bella vittoria ottenuta all'Olimpico contro la Lazio vuole confermarsi nel match che apre la domenica della 23^giornata di serie A. Gasperini non toccherà molto la formazione che ha ben figurato a Roma. Dubbio in difesa fra Demiral e Palomino. Nel Lecce, che viene dal pareggio con la Roma, mancheranno Umtiti al centro della difesa e Strefezza nel tridente d'attacco. Al loro posto Banda e Tuia. Il match sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Atalanta, in attacco tridente Boga-Hojlund-Lookman Cambia poco Gasperini dopo la bella prova messa in mostra a Roma contro la Lazio. Potrebbe giocare Demiral in difesa al posto di Palomino mentre in mezzo non cambia nulla vista anche l'indisponibilità di Pasalic. Boga nel tridente insieme agli intoccabili Lookman e Hojlund. Non c'è l'infortunato Zapata in panchina come alternativa offensiva ci sarà l'ex Muriel ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral Djmsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Mahele; Lookman, Højlund, Boga. All. Gasperini