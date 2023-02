Salernitana-Lazio, le probabili formazioni: Sarri senza Romagnoli e Zaccagni

Esordio per Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. L'allenatore porteghese deve fare a meno di Trost Ekong e Dia. Nella Lazio le assenze sicure sono quelle di Zaccagni, squalificato, e Romagnoli infortunato. Resta in dubbio anche Pedro alle prese con un affaticamento muscolare. Diretta alle 15.00 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky Condividi

Partita delicata quella fra Salernitana e Lazio. I campani presentano in panchina Paulo Sousa che in settimana ha sostituito Davide Nicola esonerato dopo il ko di Verona che ha portato la squadra campana a soli 4 punti dalla zona retrocessione. La Lazio è reduce dalla vittoria contro il Cluj in Conference League ma in campionato viene dalla sconfitta casalinga contro l'Atalanta che ha complicato la corsa Champions degli uomini di Sarri. Diretta alle 15.00 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

Salernitana, Sousa pensa alla difesa a quattro Sono stati giorni intensi quelli vissuti da Paulo Sousa a Salerno dopo il suo arrivo come sostituto di Nicola. L'allenatore portoghese si trova alle prese con le assenze di Trost Ekong in difesa e di Dia in attacco. Daniliuc favorito per la difesa mentre Bonazzoli e Botheim si giocheranno la maglia in attacco vicino a Piatek. Probabile l'utilizzo della difesa a 4 SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Sambia, Daniliuc, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi-Caviglia, Vilhena; Candreva, Bonazzoli; Piatek. All. Sousa