Le scelte di Sarri

Reduce dalla vittoria in Conference League contro il Cluj, i biancocelesti cercano un successo che in campionato manca da tre giornate. Assenza pesante dell'ultima ora per Maurizio Sarri, che almeno inizialmente deve rinunciare a Sergej Milinkovic-Savic: indisposizione nella notte per il serbo, che parte dalla panchina. Al suo posto Vecino, in un reparto completato da Cataldi e Luis Alberto. In difesa non gioca Lazzari: Marusic e Hysaj sugli esterni, Patric e Casale centrali davanti a Provedel. In attacco il tridente formato da Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile