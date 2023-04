Il Sassuolo fa il colpo e batte la Juve al Mapei: secondo ko di fila in campionato per i bianconeri, che restano al 7° posto. Allegri schiera titolare il ventenne Barbieri al debutto in A, primo tempo senza emozioni: tentativi senza fortuna di Bajrami e Bremer. Dopo l'intervallo Perin salva su Lopez e Defrel. Gatti rischia l'autogol (lo salva il palo), ma è il neoentrato Defrel a segnare sfruttando l'errore di Fagioli. Applausi per Consigli che nega il pareggio a Rabiot

CLASSIFICA