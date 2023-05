Calvo: "Siamo concentrati sul campo"

Francesco Calvo, CEO bianconero, ha parlato così prima del match: "Siamo stati puniti ingiustamente, non c'è proporzione nella pena, abbiamo iniziato il processo indagati per un articolo e ci siamo ritrovati condannati per un altro, ma ormai è una sentenza definitiva e dobbiamo concentrarci sul campo. Allegri interpellato sul direttore sportivo? Certo, c'è il confronto con tutte le componenti, la Juventus va oltre il singolo nome. Sarà Giuntoli? C'è un toto-nomi importante, prima della fine della stagione non mi sembra il caso di fare nomi. La sconfitta con l'Empoli è stata frutto soprattutto della fatica del match di Siviglia". Qualche parola anche sul mercato: "Ultima partita in casa per Rabiot e Di Maria? Beh, hanno i contratti in scadenza, ma non si sa mai chi ci sarà il prossimo anno, le vie del mercato sono infinite"