Lazio-Cremonese, le probabili formazioni: Hysaj favorito su Pellegrini

Sarri schiera il consueto tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Possibile novità in difesa con Hysaj e Pellegrini che si giocano una maglia da titolare. Per quanto riguarda la Cremonese, possibile ampio turnover di Ballardini e una certezza: Ciofani in attacco al fianco di Okereke. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18 Condividi

La vittoria dell'Inter con annesso sorpasso al secondo posto dà stimoli alla Lazio per affrontare la già retrocessa Cremonese potendo puntare a un obiettivo dopo la aritmetica qualificazione in Champions già raggiunta: quello di essere la squadra vice campione d'Italia. Per questo motivo non ci saranno grandi rotazioni nell'undici di Sarri che si affida al consueto tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Ballottaggio sulla sinistra tra Hysaj e Pellegrini. Possibile ampio turnover per Ballardini che con la sua squadra vuole salutare con dignità la categoria dopo quanto di buono fatto nell'ultimo periodo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18

Lazio, ballottaggio Hysaj-Pellegrini a sinistra La qualificazione alla prossima Champions League è archiviata anche a livello aritmetico. Resta però un obiettivo non certo da trascurare ovvero quello del secondo posto. Davanti regge ancora il tridente con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati di Immobile. Vecino avrà ancora le chiavi del centrocampo. Cataldi e Marcos Antonio hanno continuato a non lavorare con i compagni. Non totalmente esclusa la carta Basic anche se Luis Alberto e Milinkovic-Savic restano favoritissimi. Pronta la passerella per Radu che, salvo ripensamenti, sarà proposto a gara in corso. Marusic è stato operato (ernia inguinale) e quindi a destra ci sarà Lazzari. A sinistra invece ballottaggio tra Hysaj e Pellegrini. LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri