Probabili formazioni Bologna-Empoli

Nella prima alla guida dei rossoblù, Thiago Motta schiera la difesa a quattro e avanza Medel a centrocampo, in avanti recupera Arnautovic; nei toscani Marin e Pjaca verso una maglia da titolare. Le probabili formazioni di Bologna-Empoli (ore 15, in diretta sull'app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky)

Dopo il successo contro la Fiorentina nell'ultima giornata, il Bologna cerca la seconda vittoria in campionato contro l’Empoli nel match in programma alle 15 al Dall’Ara, valido per la 7^ giornata di Serie A. Tanta curiosità per la prima sulla panchina rossoblù di Thiago Motta, in casa Empoli invece l’obiettivo è riscattare il ko contro la Roma nel turno precedente. I toscani hanno quattro punti in classifica, il Bologna invece 6.