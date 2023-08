Il campionato della Roma di Mourinho inizia all'Olimpico contro la Salernitana di Paulo Sousa. Il match è in programma domenica 20 agosto alle 18.30 in diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile su canale 214 del telecomando Sky. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Llorente in difesa, Dybala e Pellegrini squalificati

Lo squalificato Mourinho (in panchina ci sarà il preparatore atletico Rapetti con Bruno Conti vista la contemporanea squalifica del vice Foti) deve fare a meno di Dybala e Pellegrini, pure loro squalificati. Due nuovi acquisti dal primo minuto tra i giallorossi: Kristensen agirà sulla fascia destra, in mezzo ci sarà invece Aouar. Panchina per Paredes e Renato Sanches, appena arrivati in settimana dal Psg. In difesa spazio a Llorente, preferito all'altro nuovo arrivato NDicka, insieme con Mancini e Smalling. Centrocampo completato da Bove e Cristante, con Spinazzola sull'out sinistro. Davanti attacco obbligato con Belotti ed El Shaarawy, aspettando nuovi innesti dal mercato.