Mourinho punterà su un nuovo sistema di gioco rispetto agli anni passati: al posto di Wijnaldum (tornato al Psg a fine prestito), ecco Aouar a parametro zero dal Lione pronto ad alternarsi con un altro ex Psg, Renato Sanches. Da Parigi ritorna Paredes che sostituirà Matic in regia. Colpo a zero in difesa: dall'Eintracht preso Evan Ndicka

