Il Verona ha perso cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (1 pareggio) e non ha trovato la rete in quattro delle cinque più recenti; l’ultima volta che i gialloblù non sono andati a segno in tre o più gare esterne di fila nella competizione è stata nel periodo tra febbraio e aprile 2018, quando arrivarono a cinque, con Fabio Pecchia in panchina.