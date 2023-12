Le probabili formazioni di Bologna–Atalanta Bologna VS Atalanta 4-2-3-1 3-4-2-1 Titolari 28 Skorupski L. 3 Posch S. 31 Beukema S. 33 Calafiori R. 15 Kristiansen V. 8 Freuler R. 6 Moro N. 11 Ndoye D. 19 Ferguson L. 56 Saelemaekers A. 9 Zirkzee J. 1 Musso J. 42 Scalvini G. 19 Djimsiti B. 23 Kolasinac S. 33 Hateboer H. 15 de Roon M. 8 Pasalic M. 22 Ruggeri M. 7 Koopmeiners T. 11 Lookman A. 17 De Ketelaere C. Riserve Ravaglia, Gasperini, Lucumì, De Silvestri, Bonifazi, Corazza, Orsolini, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Van Hooijdonk, Lykogiannis Carnesecchi, Zappacosta, Toloi, Zortea, Ederson, Bakker, Adopo, Miranchuk, Muriel, Scamacca In dubbio - - Squalificati - - Indisponibili Soumaoro, Karlsson Palomino, Touré, Toloi Allenatore Thiago Motta Gian Piero Gasperini

Le probabili formazioni Bologna-Atalanta

Scontro che profuma di Champions quello tra Bologna e Atalanta che si affrontano al Dall’Ara. Thiago Motta convoca Orsolini che però dovrebbe partire dalla panchina dopo l’infortunio. Rientra anche Scamacca ma anche il bomber dei bergamaschi potrebbe non essere tra i titolari dell’incontro

Il Bologna di Thiago Motta ospita al Dall’Ara l’Atalanta di Gasperini in un match che vale il quarto posto. Importanti rientri da una parte e dall’altra con i padroni di casa che ritrovano tra i convocati Orsolini, che dovrebbe comunque partire dalla panchina, mentre per la Dea si rivede Scamacca anche se è De Keteleare il favorito per giocare con Lookman davanti. Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All: Thiago Motta

Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All: Thiago Motta ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. All: Gasperini

Thiago Motta: "Skorupski o Ravaglia? Non lo dico" "Ho grande rispetto per Gasperini: ha fatto tante belle cose e riesce a mantenere sempre un grande livello e grande continuità. È solo da ammirare", ha detto Thiago Motta alla vigilia del match. L'allenatore rossoblù poi aggiunge: "Loro sanno cosa vogliono e noi anche. Sarà sicuramente una bella partita. Chi gioca fra Skorupski e Ravaglia. Lo so ma non lo dico".