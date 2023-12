Il sabato della 18^ giornata del campionato di Serie A parte con la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lecce. Gasperini deve fare a meno di Scalvini, ko nel riscaldamento: al suo posto gioca Pasalic, con De Roon arretrato in difesa. Per il resto Scamacca dal 1', con lui in avanti c'è Lookman: panchina per Muriel e De Ketelaere. D'Aversa punta su Krstovic come terminale offensivo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky