Le probabili formazioni di Cagliari–Empoli Cagliari VS Empoli 4-3-1-2 4-3-1-2 Titolari 22 Scuffet S. 28 Zappa G. 3 Goldaniga E. 4 Dossena A. 27 Augello T. 25 Sulemana I. 16 Prati M. 21 Jankto J. 10 Viola N. 9 Lapadula G. 19 Oristanio G. 99 Berisha E. 24 Ebuehi T. 4 Walukiewicz S. 33 Luperto S. 13 Cacace L. 21 Fazzini J. 5 Grassi A. 29 Maleh Y. 35 Baldanzi T. 28 Cambiaghi N. 9 Caputo F. Riserve Radunovic, Aresti, Witeska, Obert, Deiola, Di Pardo, Hatzidiakos, Petagna, Pereiro, Azzi, Pavoletti, Luvumbo Perisan, Caprile, Bastoni, Ismajli, Marin, Baldanzi, Ranocchia, Kovalenko, Gyasi Destro, Shpendi, Maldini, Cancellieri In dubbio - - Squalificati Makoumbou - Indisponibili Rog, Shomurodov, Nandez Pezzella, Guarino, Bereszynski Allenatore Claudio Ranieri Aurelio Andreazzoli

Primo confronto ufficiale in carriera per Ranieri e Andreazzoli, i due allenatori più anziani della serie A, che si giocano una fetta di punti salvezza in un Cagliari-Empoli molto delicato per la classifica. Fra i padroni di casa sicuro del posto in attacco Pavoletti che potrebbe essere affiancato da Luvumbo. Nell'Empoli tornano fra i titolari Caputo e Baldanzi

Cagliari terz'ultimo con 13 punti, Empoli penultimo con 12. Si parte da qui per l'ultimo match del 2023 all'Unipol Domus Arena di Cagliari fra i rossoblù di Claudio Ranieri e gli azzurri di Aurelio Andreazzoli. Prima sfida inedita fra i due allenatori più anziani della serie A, 72 anni Ranieri contro i 70 di Andrezzoli. Alle loro squadre al momento non mancano idee ma punti per scalare la classifica. Nel Cagliari confermato Pavoletti in attacco con la spalla di Luvumbo. Sulemana dovrebbe sostituire lo squalificato Makombou. L'Empoli presenta due novità importanti dal primo minuto: tornano Baldanzi e Caputo Le probabili formazioni di Cagliari-Empoli CAGLIARI (4-3-1-2 ): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Prati, Sulemana; Viola; Pavoletti, Luvumbo. All. Ranieri

): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Prati, Sulemana; Viola; Pavoletti, Luvumbo. All. Ranieri EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli

Ranieri: "Vinciamo senza prendere gol" L'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha analizzato la prossima delicata sfida all'Empoli: "Gara delicatissima per entrambe, gara importante e giochiamo in casa, dobbiamo sfruttare il nostro stadio con i tifosi che ci soffieranno dietro. L’Empoli ti pressa alto per non farti ragionare, sono bene organizzati. Corrono tanto e ripartono giocando in verticale, fanno tanti falli e queste sono le insidie. Una battuta sul fattore campo: "I tifosi hanno capito che abbiamo bisogno di loro, dobbiamo essere un tutt’uno. E’ uno spettacolo vedere la mia squadra che si allena, vanno a mille all’ora, dobbiamo cercare di non prendere gol e cercare di farne»

Andreazzoli: "Caputo disponibile. Modulo? Dipende dal Cagliari..." Aurelio Andreazzoli è intervenuto alla vigilia dell'ultimo match del 2023 dell'Empoli: “La chiave di lettura la do alla fine della gara. L’ambiente è stimolante, mi piace andare lì dentro. Più confusione e calore ci sono, meglio è. Sarà una partita difficile perché la squadra ha caratteristiche importanti sia di gioco che di individualità. Ci siamo preparati per ammortizzarle”. Due ritorni importanti di Baldanzi e Caputo: "Caputo si è allenato bene ed è disponibile. Sul modulo e come ci schiereremo dipenderà anche da cosa farà il Cagliari”.